Хоккеисты "Торонто" забросили шесть безответных шайб "Детройту", у Михеева две передачи

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" на выезде разгромил "Детройт Ред Уингз", забросив шесть безответных шайб – 6:0.

У победителей встречи дубль оформил Андреас Юнссон (24-я, 28-я минуты), а также по разу отличились Трэвис Дермотт (2), Тайсон Бэрри (3), Джон Таварес (10) и Вильям Нюландер (22). Российский форвард гостевой команды Илья Михеев записал на свой счет две результативные передачи.

"Торонто" одержал третью победу кряду и с 28 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Детройт" в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 17 очков.