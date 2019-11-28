"Коламбус" – "Филадельфия" – 2:3. Проворов и Жиру соорудили победный гол

В Национальной хоккейной лиге близок к завершению очередной игровой день регулярного чемпионата. В матче "Коламбус Блю Джакетс" – "Филадельфия Флайерз" российский "летчик" Иван Проворов помог гостям победить с минимальным счетом 3:2.

"Синие жакеты" дважды вели в счете после голов Фолиньо и Джонса, но гости дважды сравнивали счет усилиями Питлика и Лоутона. Когда же Жиру с передачи Проворова вывел "Флайерз" вперед на 36-й минуте, хозяева так и не смогли отыграться и уступили с минимальным счетом.