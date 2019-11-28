Взрыв на частном пивзаводе в Пятигорске: погибли два человека

На территории частной пивоваренной компании "Сюрприз" под Пятигорском прогремел взрыв. В результате взрыва частично разрушена хозяйственная постройка, один человек погиб. Вслед за взрывом возник пожар. Огонь охватил 20 квадратных метров территории.

Через 15 минут открытый огонь был ликвидирован, сообщает ТАСС. Позже на месте было найдено тело еще одного погибшего. "Интерфакс" уточняет: взрыв в поселке Новый на Ставрополье по адресу дом 54 на улице Маршала Жукова произошел при нарушении технологического процесса производства пенного напитка.

К борьбе с огнем привлекались 30 пожарных и 10 единиц техники. Глава пресс-службы ставропольского главка МЧС Олег Дегтярев подтвердил гибель двух человек. Причины произошедшего на пивоварне будут уточняться.