Чихуахуа уехала с заправки на хозяйском внедорожнике

В американском штате Луизиана чихуахуа случайно привела в движение внедорожник, остановившийся на заправке, после чего проехала на нем по оживленному шоссе. Об этом сообщил отдел полиции города Слайделл в Facebook.

Как выяснилось, хозяева оставили питомца на заправке в заведенной машине. Собака весом чуть более 2 кг, задела рычаг автоматической коробки переключения передач, включив задний ход. Автомобиль выехал на оживленное четырехполосное шоссе, благополучно пересек его и оказался на другой бензоколонке, где и остановился.

Хозяйка собаки бежала за машиной и пыталась открыть дверь, но замок заблокировался. Женщина упала и получила небольшие ушибы.

"Просто чудо, что никто серьезно не пострадал и другие машины не были задеты", — отметили полицейские.

Выяснилось, что у машины была техническая неисправность, позволявшая время от времени переключать передачи, не нажимая перед этим на педаль тормоза, передает ТАСС.

Это не первый случай в США, когда животные случайно приводят в движение автомобили. Например, на прошлой неделе черный лабрадор-ретривер по

кличке Макс точно также переключил заднюю передачу и ездил по кругу около часа, пока не был остановлен полицией. А в июле в штате Колорадо медведь практически угнал машину у местного жителя. Хищник забрался в автомобиль и выехал на проезжую часть, тоже случайно переключив передачу. В итоге, машина с косолапым врезалась в дерево, а "похититель" сбежал с места преступления.