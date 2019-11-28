Серджио Бузато: женская сборная России не нуждается в натурализованных волейболистках

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявил, что не видит смысла в натурализации спортсменок из других стран, поскольку среди российских волейболисток и без этого хватает конкуренции. Также он признался, что хочет стать гражданином России.

"В чемпионате России достаточно игроков, которые в перспективе могут играть за сборную России. Не думаю, что в натурализованных волейболистках есть необходимость", – цитирует итальянского специалиста РИА Новости.

Кроме того, Бузато ответил на вопрос, не собирается ли он по примеру главного тренера мужской сборной России по волейболу Туомаса Саммелвуо озаботиться получением российского гражданства. "Я тоже хочу получить, но это зависит не от меня. Такой разговор лучше начинать после Олимпиады", – отметил наставник сборной.

Напомним, что Бузато сменил на посту главного тренера национальной команды Вадима Панкова, который подал в отставку по состоянию здоровья.