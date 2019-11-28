Путин приехал в "Ала-Арча" на Совет коллективной безопасности

Борьба с терроризмом и военное сотрудничество. Темы заседания Совета о коллективной безопасности в Бишкеке. Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту столицы Киргизии. В Бишкек приехали главы государств, входящих в ОДКБ. Это лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Перед началом заседания прошла традиционная церемония фотографирования. На саммите обсудят вопросы международной и региональной безопасности в зоне ответственности организации.

Телеканал "Россия 24" будет вести прямые трансляции с саммита и транслировать выступление Владимира Путина. Москва председательствует в организации в 2019-2020 годах. Поэтому Путин объявит приоритеты России в ОДКБ на следующий межсессионный период.

Хозяин саммита, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, встретил российского лидера в фойе Конгресс-холла, где проходит встреча глав стран ОДКБ.

Лидеры стран Организации договора коллективной безопасности отправились на первое заседание. Оно пройдет в узком составе. Большая часть первой встречи пройдет в закрытом для прессы режиме.

Пленарное заседание Совета коллективной безопасности в расширенном составе состоится с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств Организации договора коллективной безопасности.