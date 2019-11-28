На Алтае бешеная лисица покусала троих человек

Бешеная лиса покусала троих человек в Алтайском крае. Животное напало на одного из местных жителей, когда тот шел на работу. Позже поступила информация о еще двух подобных случаях.



"Рано утром лисица набросилась на человека, укусив его за палец. Это произошло прямо на центральной улице села. Местный дояр в этот момент шел на работу. Позже стало известно, что это же животное накануне покусало еще двоих человек. Лиса зашла в частный двор, покусала хозяина, а также собак и ребенка", — рассказала ГТРК "Алтай" главный эпизоотолог ветеринарной службы по Красногорскому району Оксана Миллер.



В итоге зверя застрелил местный житель, обнаруживший его на своем подворье. На место приехали ветеринары из районного центра. Был взят анализ, и сотрудники лаборатории в Барнауле подтвердили диагноз "бешенство". Все пострадавшие начали экстренное лечение.

На всем участке, где разгуливала лисица провели вакцинацию собак, кошек и крупного рогатого скота. В общей сложности от бешенства привили более 150 животных.