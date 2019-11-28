Людей просто тащило по асфальту: пострадавшие рассказывают о ДТП в Доминикане

В больницах Доминиканы остаются почти три десятка россиян, пострадавших в результате аварии. ДТП случилось во вторник. Автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком. В компании, которая занималась перевозкой, говорят, что туристический транспорт был исправен.

Медицинский центр университета Санто-Доминго — одна из трех больниц, где находятся пострадавшие в аварии автобуса. Здесь россиян больше всего — 13 человек.

Олег с женой Светланой возвращались с женой домой в Архангельск. Светлана села у окна. Ему уже разрешают самостоятельно спускаться из палаты, чтобы прогуляться среди тропической листвы. Жене врачи пока еще рекомендуют постельный режим.



"Супруга сидела слева от меня и получается, что вот она как раз упала вниз. Там уже стекла все разбились, ее буквально тащило по асфальту. И так многие люди получается там, те, кто упал с этой стороны, их просто тащило по асфальту и потеря конечностей, думаю, связана с этим", — сказал турист Олег Сапего.

Джагил Бейлан уверен, что их водитель ни при чем. Это подтверждают и очевидцы, к тому же скорость автобуса принудительно ограничена. Больше 80 км в час ему не разогнаться. Виноват, похоже, все-таки подрезавший грузовик. Но сразу после аварии все, конечно, думали о пострадавших.

"Мы сразу поехали туда, вся команда. Буквально первые тридцать минут приземлились четыре вертолета и 19 машин скорой помощи. Почему тридцать минут? Потому что территория была между Пунта-Кана и Ла-Романа, рядом города не было", — сказал представитель Anex Tour Чагил Бейлан.

Самых тяжелых по воздуху перебросили в военный госпиталь, их прооперировали. А вот слухи о том, что девочка-подросток лишилась рук — оказалась фейком. Это подтверждают и наши дипломаты.

"У одной женщины с позвоночником проблема. И также еще женщина, которая получила травмы черепа, ей нужно челюсть оперировать. Сегодня с нами связался замминистра туризма Доминиканской Республики сеньор Фернандес, он сообщил такую весть, что они дополнительно приняли решение о том, чтобы привезти дополнительно людей, которые в тяжелом состоянии, в наиболее престижные госпитали. И что Доминиканская республика берет на себя расходы за лечение наших пострадавших туристов", — сказал представитель российского посольства.

Откликнулись и простые доминиканцы. Тересита Гонсалес показывает текст смс, которую рассылали волонтеры: "Нам нужны переводчики на русском языке". Тересита пошла, не раздумывая.

- Я сразу сюда приехала.

- Почему?

- Потому что я училась в России, я чувствую, что я должна. С удовольствием.

Но помощь уже не потребовалась. Пострадавших туристов окружили заботой.

Если супруге станет лучше, то Олег Сапего надеется улететь домой в это воскресенье. Ну а первая группа тех, кому оказали помощь, вылетит в Москву уже завтра.