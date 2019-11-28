Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 ноября 201910:05 Валентин Богданов

Людей просто тащило по асфальту: пострадавшие рассказывают о ДТП в Доминикане

Людей просто тащило по асфальту: пострадавшие рассказывают о ДТП в Доминикане

В больницах Доминиканы остаются почти три десятка россиян, пострадавших в результате аварии. ДТП случилось во вторник. Автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком. В компании, которая занималась перевозкой, говорят, что туристический транспорт был исправен.

Медицинский центр университета Санто-Доминго — одна из трех больниц, где находятся пострадавшие в аварии автобуса. Здесь россиян больше всего — 13 человек.

Олег с женой Светланой возвращались с женой домой в Архангельск. Светлана села у окна. Ему уже разрешают самостоятельно спускаться из палаты, чтобы прогуляться среди тропической листвы. Жене врачи пока еще рекомендуют постельный режим.

"Супруга сидела слева от меня и получается, что вот она как раз упала вниз. Там уже стекла все разбились, ее буквально тащило по асфальту. И так многие люди получается там, те, кто упал с этой стороны, их просто тащило по асфальту и потеря конечностей, думаю, связана с этим", — сказал турист Олег Сапего.

Джагил Бейлан уверен, что их водитель ни при чем. Это подтверждают и очевидцы, к тому же скорость автобуса принудительно ограничена. Больше 80 км в час ему не разогнаться. Виноват, похоже, все-таки подрезавший грузовик. Но сразу после аварии все, конечно, думали о пострадавших.

"Мы сразу поехали туда, вся команда. Буквально первые тридцать минут приземлились четыре вертолета и 19 машин скорой помощи. Почему тридцать минут? Потому что территория была между Пунта-Кана и Ла-Романа, рядом города не было", — сказал представитель Anex Tour Чагил Бейлан.

Самых тяжелых по воздуху перебросили в военный госпиталь, их прооперировали. А вот слухи о том, что девочка-подросток лишилась рук — оказалась фейком. Это подтверждают и наши дипломаты.

"У одной женщины с позвоночником проблема. И также еще женщина, которая получила травмы черепа, ей нужно челюсть оперировать. Сегодня с нами связался замминистра туризма Доминиканской Республики сеньор Фернандес, он сообщил такую весть, что они дополнительно приняли решение о том, чтобы привезти дополнительно людей, которые в тяжелом состоянии, в наиболее престижные госпитали. И что Доминиканская республика берет на себя расходы за лечение наших пострадавших туристов", — сказал представитель российского посольства.

Откликнулись и простые доминиканцы. Тересита Гонсалес показывает текст смс, которую рассылали волонтеры: "Нам нужны переводчики на русском языке". Тересита пошла, не раздумывая.

- Я сразу сюда приехала.
- Почему?
- Потому что я училась в России, я чувствую, что я должна. С удовольствием.

Но помощь уже не потребовалась. Пострадавших туристов окружили заботой.

Если супруге станет лучше, то Олег Сапего надеется улететь домой в это воскресенье. Ну а первая группа тех, кому оказали помощь, вылетит в Москву уже завтра.

Сейчас

09:48

ФСБ пресекла деятельность одной из самых жестоких дагестанских банд

08:40

Взрыв на частном пивзаводе в Пятигорске: погибли два человека

05:50

В Приморье убит казачий атаман

00:59

Блэкаут в Киеве: без света осталась даже Верховная рада

23:29

Землетрясение в Албании: число жертв увеличилось до 35 человек

22:08

В России отменена обязательная сертификация лекарств

18:53

"Новичок" не входил в международный список запрещенных отравляющих веществ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ФСБ пресекла деятельность одной из самых жестоких дагестанских банд

ФСБ пресекла деятельность одной из самых жестоких дагестанских банд

36 минут назад
Людей просто тащило по асфальту: пострадавшие рассказывают о ДТП в Доминикане

Людей просто тащило по асфальту: пострадавшие рассказывают о ДТП в Доминикане

33 минуты назад
Путин приехал в "Ала-Арча" на Совет коллективной безопасности

Путин приехал в "Ала-Арча" на Совет коллективной безопасности

1 час назад

Трансляции

Пленарное заседание СКБ ОДКБ
12:00

Брифинг Марии Захаровой
12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Взрыв на частном пивзаводе в Пятигорске: погибли два человека

Взрыв на частном пивзаводе в Пятигорске: погибли два человека

1 час назад
Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге

Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге

3 часа назад
Депутат Рады о возвращенных кораблях: это консервные банки

Депутат Рады о возвращенных кораблях: это консервные банки

4 часа назад
Макрон готов рассмотреть предложение Путина по ракетам в Европе

Макрон готов рассмотреть предложение Путина по ракетам в Европе

6 часов назад
В Приморье убит казачий атаман

В Приморье убит казачий атаман

4 часа назад
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

34 минуты назад
Топ-10 стран мира с самыми большими запасами золота

Топ-10 стран мира с самыми большими запасами золота

27.11.2019 06:12
На горящем нефтезаводе TPC Group в Техасе прогремел второй сильный взрыв. Видео

На горящем нефтезаводе TPC Group в Техасе прогремел второй сильный взрыв. Видео

7 часов назад
Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

12 часов назад
"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта

"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта

6 часов назад
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

21 час назад
Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

23 часа назад
Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

25.11.2019 13:26
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Хакеры взломали московский сайт для поиска работы

Хакеры взломали московский сайт для поиска работы

8 минут назад
Вокруг сверхмассивных чёрных дыр могут обращаться тысячи суперземель

Вокруг сверхмассивных чёрных дыр могут обращаться тысячи суперземель

1 час назад
Чихуахуа уехала с заправки на хозяйском внедорожнике

Чихуахуа уехала с заправки на хозяйском внедорожнике

1 час назад
На границе Карелии и Ленобласти после реконструкции открыт участок трассы "Сортавала"

На границе Карелии и Ленобласти после реконструкции открыт участок трассы "Сортавала"

3 часа назад
После ДТП: мэр Тулуна вновь приступит к работе 2 декабря

После ДТП: мэр Тулуна вновь приступит к работе 2 декабря

3 часа назад
МЧС России доставит жителям Донбасса свыше 580 тонн гуманитарных грузов

МЧС России доставит жителям Донбасса свыше 580 тонн гуманитарных грузов

3 часа назад
Природная аномалия: Красноярск вновь стал городом "черного неба"

Природная аномалия: Красноярск вновь стал городом "черного неба"

3 часа назад
Топ-10 молодых китайских миллиардеров, которые добились всего сами

Топ-10 молодых китайских миллиардеров, которые добились всего сами

4 часа назад
"Тампа" дома проиграла "Сент-Луису", у Кучерова и Барбашева по три очка

"Тампа" дома проиграла "Сент-Луису", у Кучерова и Барбашева по три очка

4 часа назад
Это американский заговор: Китай выразил протест по поводу подписанных Трампом законов

Это американский заговор: Китай выразил протест по поводу подписанных Трампом законов

4 часа назад
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Флориду"

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Флориду"

4 часа назад
Артем Дзюба: не показали качественной игры, но победили за счет характера

Артем Дзюба: не показали качественной игры, но победили за счет характера

5 часов назад
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

5 часов назад
Глава МИД Украины раскритиковал Apple за "российский Крым"

Глава МИД Украины раскритиковал Apple за "российский Крым"

7 часов назад
Депутат Госдумы прокомментировал условия Украины по транзиту российского газа

Депутат Госдумы прокомментировал условия Украины по транзиту российского газа

9 часов назад
Ученый из Гарварда пророчит гибель человечества задолго до уничтожения Земли от взрыва Солнца

Ученый из Гарварда пророчит гибель человечества задолго до уничтожения Земли от взрыва Солнца

9 часов назад
США планируют сократить объем выплат в бюджет НАТО

США планируют сократить объем выплат в бюджет НАТО

9 часов назад
ВЦИОМ: менее 5 процентов россиян мечтают уехать из страны навсегда

ВЦИОМ: менее 5 процентов россиян мечтают уехать из страны навсегда

12 часов назад
В России отменена обязательная сертификация лекарств

В России отменена обязательная сертификация лекарств

12 часов назад
Отборная дичь: вот какой автохлам пытаются ввезти в Россию из Китая (фото)

Отборная дичь: вот какой автохлам пытаются ввезти в Россию из Китая (фото)

12 часов назад
Юбилей актрисы положительных ролей: Галина Польских загадала желание на ресничку

Юбилей актрисы положительных ролей: Галина Польских загадала желание на ресничку

13 часов назад
Комфорт и современность: все электрички на МЦД заменят на новейшие "Иволги"

Комфорт и современность: все электрички на МЦД заменят на новейшие "Иволги"

13 часов назад
"Диазепам" будет производиться в России с 2020 года

"Диазепам" будет производиться в России с 2020 года

13 часов назад
Уникальный грузовик с корабельным дизелем продали почти за миллиард рублей

Уникальный грузовик с корабельным дизелем продали почти за миллиард рублей

13 часов назад
"Нева" поехала: Москва и Петербург стали вдвое ближе друг к другу

"Нева" поехала: Москва и Петербург стали вдвое ближе друг к другу

13 часов назад
"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

17 часов назад
Минтранс: фотографировать машины на техосмотре нужно только так и никак иначе!

Минтранс: фотографировать машины на техосмотре нужно только так и никак иначе!

17 часов назад
Путь бабушки: из почасовой в постоянные

Путь бабушки: из почасовой в постоянные

19 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный Toyota C-HR

Объявлены российские цены на обновленный Toyota C-HR

19 часов назад
На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

20 часов назад
Крылья Татева: фотоистория из соседней Армении

Крылья Татева: фотоистория из соседней Армении

22 часа назад
Первый блин комом: "вторичка" из Китая застряла на российской таможне

Первый блин комом: "вторичка" из Китая застряла на российской таможне

23 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

27.11.2019 10:10
Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

26.11.2019 08:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку