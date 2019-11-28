Подножка от "Бенфики". "Зенит" может не попасть в плей-офф еврокубков

После матчей 5-го тура Лиги чемпионов в группе "G" ситуация настолько запуталась, что все будет решаться в заключительный день соревнований. Победа "Зенита" над "Лионом" при ничьей в матче "Лейпциг" – "Бенфика" поставили питерский клуб в трудное положение.

Чемпионы России могут не попасть в весеннюю стадию плей-офф Лиги чемпионов даже если в заключительном матче переиграют в гостях португальский клуб. Для того, чтобы "Зенит" стал одним из двух участников стадии 1/8 финала ему необходимо, чтобы "Лейпциг" в гостях отобрал очки у французского "Лиона".

Немецкий клуб, который отыгрался в домашнем матче с "Бенфикой" со счета 0:2, в итоге досрочно гарантировал себе выход в плей-офф. Вторая путевка достанется "Зениту" или "Лиону". Парадокс в том, что при равенстве очков питерцы опережают французов по личным встречам (1:1 и 2:0), но если три клуба наберут по 10 очков, то третьим лишним окажется как раз чемпион России.

Если питерцы проиграют эту гонку, то, скорее всего, выйдут в весеннюю стадию Лиги Европы. Но при этом "Зенит" может занять даже четвертое место в группе и остаться вообще без весенней стадии турнира, если проиграет "Бенфике" 0:2 или с любым крупным счетом, а "Лион" в параллельном матче сыграет вничью или победит "Лейпциг".