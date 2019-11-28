Хабаровскому краю не хватает как минимум 500 медиков

Проблему привлечения кадров в районные больницы и ФАПы обсуждали сегодня на заседании Совета председателей представительных органов при Законодательной Думе Хабаровского региона. В крае не хватает как минимум 500 медиков.

Так, учреждения здравоохранения Охотского района врачами укомплектованы только на половину, а средним медперсоналом - на 80 процентов. Приезжающие специалисты работают максимум один или два года. Председатель Собрания депутатов Охотского района Наталья Фомина считает, что они не выдерживают реальные условия, в том числе отсутствие благоустроенного жилья и высокие цены на продукты питания. Кроме того, специалистов не всегда удерживают даже подъемные: для врачей — это один миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч.

Также, в большинстве районов края остро стоит проблема с выделением жилья медикам. А когда полномочия перейдут к местным администрациям — это произойдет с начала следующего года - ситуация может еще усугубиться. Председатель Собрания депутатов Амурского района Светлана Аксёнова считает, необходимость отдавать высвобождаемые квартиры медиками на социальную очередь ведет в потере фонда, который сейчас есть для медицинских специалистов.



Одно из предложений, прозвучавших на Совете, передает ГТРК "Дальневосточная", организовать фонд служебного жилья в районах для своевременного его выделения. Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова подчеркнула, что обращения по решению вопросов и проблем обеспечения жильем работников социальной сферы будут проходить комплексно. Все решения будут переданы в Правительство края, профильные комитеты Думы и членам Совета для дальнейшей проработки.