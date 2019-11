Месси обошел Роналду и установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" стал автором одного из голов сине-гранатовых. Таким образом, аргентинский футболист огорчил уже 34 команды в главном европейском клубном турнире.

Это новый рекорд Лиги чемпионов. Месси сумел превзойти достижения бывшего форварда мадридского "Реала" Рауля и нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, которые поражали ворота 33 клубов.

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD