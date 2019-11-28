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28 ноября 201909:45

Пьяная москвичка дала в ухо полицейскому и разбила стекло в машине

Global Look Press

В Москве 26-летняя пьяная девушка, доставленная в полицейский участок Мещанского района за мелкое хулиганство, так разошлась, что ударила в ухо помощника оперативного дежурного. А когда ее повезли проходить медицинское освидетельствование, дебоширка разбила окно в служебной машине.

В настоящее время собранные в отношении хулиганки материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

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