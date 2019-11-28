ФСБ пресекла деятельность одной из самых жестоких дагестанских банд

ФСБ, МВД и Следственный комитет ликвидировали одну из самых жестоких дагестанских банд — шараповские. Группировка насчитывала в своем составе 250 человек. Ее члены причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов в Дагестане и Москве, к похищениям людей, грабежам, разбоям и вымогательствам с 2007 по 2015 годы.

В состав бандгруппы входили милиционеры, члены террористического подполья и адвокаты Адвокатской палаты Дагестана, сообщает ТАСС. Шараповские также подготовили и провели крупных теракт в Махачкале в 1998 году. Организаторы и исполнители теракта, в котором погибли несколько десятков человек, в более сотни получили ранения, задержаны.

С августа по ноябрь 2019 года в Дагестане и Москве задержаны четверо участников шараповской организованной-преступной группировки, проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

У обвиняемых в ряде убийств и других особо тяжких преступлений во время обысков обнаружен схрон оружия. Изъятые взрывоопасные предметы были обезврежены и уничтожены. Одному из участников банды суд присяжных уже вынес обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму.