Эффектный пас Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон"

Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтон Ойлерз". Она получилась не только эффектной, но и эффективной.

Россиянин ассистировал Логану О'Коннору, забросившему четвертую шайбу "лавин" в этой встрече. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Колорадо". Также за хозяев льда отличились Назим Кадри, Мэттью Нието и Нэйтан Маккиннон. Единственную шайбу у "Эдмонтона" записал в свой актив Джуджхар Хаира.

