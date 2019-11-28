В Ивановской области состоятся спецпоказы новых картин от авторов "Союзмультфильма"

В кинотеатрах региона представят новое анимационное кино от авторов "Союзмультфильма". Бесплатные показы состоятся со 2 по 8 декабря. Они пройдут под эгидой Плёсского анимационного фестиваля, передает ГТРК "Ивтелерадио".

Жители Иванова, Плеса, Комсомольска, Кинешмы, Фурманова, Вичуги, Кохмы, Наволок и Родников смогут увидеть авторские фильмы, а также новинки телевизионных сериалов киностудии. В программе – картины, получившие призы на международных фестивалях: "Морошка", "Кокоша", "Два трамвая" и ряд других.

Помимо показов запланированы лекции и мастер-классы от аниматоров и режиссеров "Созмультфильма". Приглашенные гости расскажут об основах искусства анимации и истории создания киностудии. В качестве новогоднего подарка от "Союзмультфильма" — специально для самых юных жителей региона в Иванове и Плёсе пройдет уникальное сказочное шоу "Как мультфильмы Новый год спасали".