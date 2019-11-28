Артур Бетербиев: бой с Гвоздиком в прошлом, мы движемся вперед

Известный российский боксе Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF), ставит перед собой новые цели. "Я не охочусь за головами, но чемпионский титул – это вызов", — говорит россиянин.

Бетербиев объединил два чемпионских титула, победив украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде. В этой связи Бетербиев не видит необходимости проводить матч-реванш с боксером из Украины: "Не горю желанием снова боксировать с украинцем. Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш — это когда боксер одним случайным ударом проиграл, когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен".

Говоря об общих итогах боя, Артур отметил, что глубокий анализ еще впереди: "Сядем с тренерами, обсудим ошибки, прикинем, что можно было сделать лучше. Но в целом вроде бы все прошло неплохо. Все установки я старался выполнять. Причем мне не было тяжело им следовать. Мы восемь недель готовились к этому бою, на тренировках отрабатывали разные стратегии. Уже по ходу боя мы что-то меняли. Но в глобальном смысле все прошло по плану".

По словам российского чемпиона, у него теперь должна состояться обязательная защита титула IBF с китайцем Фаньлунем: "Но если появится на горизонте другой чемпион в моем весе, если получится договориться о новом объединительном бое, то это, конечно, лучше, чем обычная защита".

Бетербиев не стал говорить о каких-то других конкретных бойцах, в частности, о соотечественнике Сергее Ковалеве, которого он ранее вызывал на бой: "Честно говоря, я охочусь не за головами, а за поясами. Деньги тоже важная составляющая в моем деле. Но на первом месте всегда бой и титул".

"Поэтому поединок с Ковалевым сегодня не так интересен, — цитирует боксера "Российская газета". – Он проиграл пояс WBO Саулю Альваресу. А титулом WBA владеет Дмитрий Бивол. Конечно, одного моего желания, чтобы биться с ними, мало. Но я уверен, придет день, и мы сойдемся с оставшимися чемпионами".