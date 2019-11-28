Собянин: принятый бюджет является гарантией устойчивого развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что представители всех фракций Мосгордумы проголосовали за принятие бюджета Москвы на 2020-2022 годы. Об этом он написал на персональном сайте.

Собянин отметил, что при рассмотрении бюджета поступало много поправок, которые детально обсуждались с депутатами. В результате найдены ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений.

Новый бюджет получился социальным и в то же время — бюджетом развития, отметил мэр.

"По сравнению с предыдущим годом расходы на главные приоритеты города — здравоохранение и образование — значительно выросли. Соответственно, на 30,4% и 25,8%. Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты — строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных диаметров", — отметил Собянин.

По словам мэра, также бюджет выделен и на программу реновации, которая в ближайшие три года выйдет на проектную мощность.

Как отметил Собянин, выделены ресурсы на поддержку промышленности, инноваций, а также для малого и среднего бизнеса.

"Все приоритетные программы будут выполнены. Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития города", — подчеркнул мэр.