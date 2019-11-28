Памятник словарю Даля в Оренбурге признан лучшим на Всероссийском конкурсе

В Москве наградили оренбуржцев, благодаря которым на улице Советской появился бронзовый словарь Даля. Проект Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" бронзовый памятник "Словарю живого великорусского языка" Владимира Даля стал победителем Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей "Культурный след".

Как передает ГТРК "Оренбург", за время проведение конкурса об оренбургском проекте вышло более 420 публикации в региональных и федеральных СМИ. Всего на конкурс было подано порядка 600 проектов от 70 российских регионов. Победу одержали пять, это памятники, установленные в Калининградской, Калужской, Владимирской областях и Удмуртии. А абсолютным призером стала оренбургская композиция словарь Владимира Даля.

Оренбургскую команду, работавшую над реализацией проекта, на церемонии награждения в Москве представлял Иван Сукманов. Он в течение нескольких месяцев занимался изготовлением и установкой бронзовой композиции, которая теперь украшает пешеходную зону в Оренбурге.