Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Она задержана, передает телеканал "Россия 24".

По неподтвержденным пока данным источников в правоохранительных органах, речь идет о нарушении закона о конкуренции при проведении закупок препаратов или оборудования для нескольких больниц в 2017-2018 годах. Причем Быковская является не единственным фигурантом дела, есть еще другие — это сотрудники и руководители регионального Минздрава. У них дома сейчас идут обыски, их проводят сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС.

В приемной самого министерства эту информацию комментировать отказались, подчеркнув, что ведомство работает в штатном режиме.

Татьяне Быковской занимает должность министра здравоохранения Ростовской области 15 лет. Имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.