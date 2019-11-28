Ледяной дождь в четверг Москву не затронет, но к выходным она покроется ледяным панцирем

Ледяной дождь вечером 28 ноября, которым ранее синоптики пугали жителей столичного региона, отменяется. Как пояснил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, его прогнозировали "очень точечным, но Москву он не цепляет — все проходит несколько юго-восточнее".

По его словам, ледяной дождь идет и будет продолжаться в ближайшие сутки в Центральной России и Черноземье, но очень локальный, передает РИА Новости.

Зима же в Москву придет по расписанию, уверяют синоптики. Снег, который выпадет в столице 1 декабря, сформирует постоянный снежный покров, заявили в Гидрометцентре.



Правда, до этого жителям столичного региона придется пережить несколько очень непростых суток: синоптики прогнозируют гололед, потепление, а потом опять похолодание.

В результате всех этих перепадов в ближайшие выходные Центральную Россию накроет ледяным панцирем.

Как уточняют синоптики, в субботу, 30 ноября, московский регион будет атакован мощным североатлантическим циклоном. На столицу обрушатся обложные осадки, преимущественно в виде дождя. Выпадет пятая часть месячной нормы.

При этом температура воздуха в течение суток повысится до нуля до плюс пяти.

Вечером того же дня (после 18-19 часов) свое влияние на погоду окажет холодный атмосферный фронт с северо-запада. В результате ливни станут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, а температура будет при этом около нуля.

В результате на дорогах и тротуарах станет очень скользко — образуется сильная гололедица.

Толщина льда в ночь на 1 декабря в Центральной России и Черноземье будет колебаться от 10 до 20 миллиметров, похолодает до нуля – минус пяти градусов, а землю прикроет трехсантиметровый снежный покров.