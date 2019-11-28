В пойманной у испанского берега колумбийской "наркоподлодке" нашли больше трех тонн кокаина

На севере Испании у побережья Галиции полицейские поймали двадцатиметровую подводную лодку, груженую тоннами кокаина. Самодельное судно с экипажем из трех человек пересекло Атлантический океан и было утоплено командой при задержании.

Два промокших колумбийца были арестованы, третьему удалось сбежать. Сейчас его разыскивают, предполагается, что на берегу у него были сообщники.

Полицейские достали из подводной лодки полупогружного типа три тонны наркотиков, при этом часть контрабанды — эксперты говорят о сотнях килограммов — была потеряна, поскольку груз находился под водой десятки часов.

Во вторник лодку отбуксировали к берегу и в среду, 27 ноября, вытащили на сушу.

Самодельные так называемые "наркоподлодки" нередко используются для доставки наркотиков из Южной Америки в Северную, однако испанские полицейские утверждают, что впервые сталкиваются с таким видом контрабанды, удивляясь, что суда такого типа "научились" пересекать Атлантический океан.