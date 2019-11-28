Убийца семьи в Ульяновской области страдал шизофренией

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело обвиняемого в убийстве семьи в Ишеевке. Признано, что он страдал параноидной шизофренией, поэтому не исключено принудительное лечение.

Тела четырех человек с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены в одном из домов по улице Ленина в мае, напоминает ГТРК "Волга". Отец семейства и младший ребенок погибли, мать и старшую сестру медикам удалось спасти. По версии следствия, особо тяжкое преступление совершил знакомый, страдающий хроническим психическим расстройством. Установлено, что последние два года он не проходил необходимого лечения.

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту халатности работников здравоохранения Самому нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако, учитывая психическое заболевание, ему может быть назначено принудительное лечение.