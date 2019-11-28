КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет

Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Одна их них упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

Южнокорейские журналисты пока говорят о нескольких неопознанных снарядах. Что это, ракеты или артиллерийские боеприпасы, не уточняется.

25 ноября вооруженные силы КНДР провели артиллерийские стрельбы в Желтом море. Таким образом северокорейский лидер Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона на острове Чхангриндо.

Руководство Республики Кореи выразило протест в связи со стрельбами.