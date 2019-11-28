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28 ноября 201911:35

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

Фото: Юрий Харитонович, пресс-служба ПАО "Туполев"/ОАК

Модернизированный ракетоносец Ту-160М, собранный на Казанском авиационном заводе, передан на испытания. Сначала боевую машину будут тестировать на земле, а потом и в воздухе, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Кроме того, 16 самолетов, которые сейчас стоят на вооружение, пройдут модернизацию.

По данным из открытых источников, на ракетоносцы установят модернизированные двигатели, которые должны увеличить дальность полета Ту-160М. Также самолеты получат комплексы бортовой обороны, современное вооружение и системы связи.

Модернизация каждого Ту-160 до уровня М обойдется примерно в 15 миллиардов рублей.

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