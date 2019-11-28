Форвард "Зенита" Дзюба готовится к войне со "Спартаком"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Лионом" в Лиге Европы признался, что ближайшая встреча с московским "Спартаком" для него является очень важной. Также он сообщил, что не обращает внимания на оскорбления болельщиков красно-белых в свой адрес.

"Послезавтра начну думать и готовиться к "Спартаку". Я держу эту встречу в голове, не буду лукавить. Впереди война. Будем стараться победить", – заявил футболист YouTube-каналу "Зенита".

Кроме того, нападающий "Зенита" прокомментировал ситуацию с болельщиками красно-белых, которые скандируют на матчах нецензурные кричалки в его адрес. "Кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело и ничего не комментирую. Буду отвечать на поле", – добавил Дзюба.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.