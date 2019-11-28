Ученые РАН обнаружили в Сибири следы древнего моря

Ученые СО РАН обнаружили в Сибири следы древнего моря. Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики впервые за сорок лет провели масштабные исследования в степях Центральной Тывы. Согласно результатам, ранее здесь находился огромный водоем. Специалисты предполагают, что на этой территории около 470 млн лет назад было море. Также в него впадали горные реки, сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на издание "Наука в Сибири".

"Растительности на суше в давние времена еще не было, поэтому сложно говорить о масштабах её распространения. Однако, изучив осадочные толщи, мы предполагаем, что на территории Тывы не только был расположен морской бассейн, но в него впадало несколько рек, существовавших на расчлененной части суши", — пояснила старший научный сотрудник лаборатории палеозоя ИНГГ СО РАН Ольга Обут.

В настоящий момент эксперты проводят анализ образцов. Им еще предстоит изучить особенности осадконакопления и остатки фауны. По предварительной версии, что какие-то геологические блоки могли ранее быть частью древнего суперконтинента Гондвана. Для новых изысканий ученые планируют вернуться в Тыву весной 2020 года.