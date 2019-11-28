В Параде Победы примут участие военные всех стран ОДКБ

Владимир Путин пригласил военнослужащих стран ОДКБ в Москву 9 мая 2020 года. Они примут участие в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России в Бишкеке на Совете коллективной безопасности поблагодарил своих коллег за поддержку этой идеи.

Глава российского государства также отметил, что согласован подробный план, который предусматривает проведение памятных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах-участницах Организации договора коллективной безопасности к 75-й годовщине Победы. В ноябре комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, напоминает "Интерфакс". При этом глава российского государства поблагодарил все страны ОДКБ, которые не только поддержали ооновскую резолюцию, но и выступили соавторами этого документа.

Путин подчеркнул важность того, чтобы страны ОДКБ выступали с единых позиций по распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма.

На парад 9 мая в Москву также приглашены главы всех ведущих стран мира, участвовавших во Второй мировой войне.