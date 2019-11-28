Абсолютно технологичная: мэр Кемерова объяснил покупку елки за 18 миллионов

Глава города Кемерово Илья Середюк объяснил, чем обусловлено решение о покупке новогодней ели для центральной площади почти за 18 миллионов рублей, передает РИА Новости. Как сообщалось, информация о покупке ели вызвала неоднозначную реакцию жителей Кемерова и Кузбасса.

По словам Середюка, елка имеет стальной каркас, около 1900 веток, 239 тысяч светодиодов и "абсолютно технологичная". Он отметил, что старая ель, которой уже 11, морально устарела, требовала ежегодного дорогостоящего ремонта в 300-500 тысяч рублей.

Как пояснил Сердюк, Кемерово обновляется, у города должна была появиться новая, высокотехнологичная ель. Администрация города стояла перед выбором: собирать старую или приобретать новую, которая бы имела новые возможности. Он добавил, что у новой ели предусмотрено более тысячи программ, каждый день можно программы менять, выводить надписи и узоры.

Глава города добавил, что на сайте производителя есть елка и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов.

"Приобретая елку как минимум на 10 — 15 лет, мы должны учитывать уже современные требования к этим конструкциям. Именно поэтому мы приняли решение купить елку средней ценовой категории — 17 миллионов 900 тысяч рублей.

При этом мэр напомнил, что Красноярск в прошлом году купил ель за 50 миллионов рублей.