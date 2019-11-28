Глава ОКР Поздняков: нет объективных препятствий для участия России в Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР продолжает формировать национальную команду на Олимпиаду-2020, которая пройдет летом в Токио. Также он отметил, что со стороны МОК и WADA к возглавляемой им организации нет никаких претензий.

"Согласно Олимпийской хартии, олимпийские соревнования проходят не между странами, а между спортсменами. Сейчас со стороны WADA и МОК к ОКР нет никаких претензий", – цитирует Позднякова "Интерфакс".

Глава ОКР убежден, что сборная России примет участие в Олимпийских играх в Токио. "ОКР формирует команду, в составе которой российские спортсмены отправятся в Токио и будут там защищать честь страны. Нет объективных препятствий для полноценного участия в Играх, исключая спортсменов ВФЛА", – добавил спортивный чиновник.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором будет принято решение по будущему российского спорта.