Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола опубликовала на официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.

Следом за "красными дьяволами" расположились сборные Франции (1733), Бразилии (1712), Англии (1661), Уругвая (1645), Хорватии (1642), Португалии (1639), Испании (1636) и Аргентины (1623). Десятку лучших замыкает команда Колумбии (1622).

Напомним, что в ноябре россияне провели два матча в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 против футболистов Бельгии (1:4) и Сан-Марино (5:0). Команда Станислава Черчесова вышла в финальный раунд европейского первенства со второго места.