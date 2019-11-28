На Пхукете россиянин занялся снорклингом и захлебнулся

На острове Рача-Яй, что к югу от Пхукета, утонул 28-летний турист из России.

Как пишет Phuket News, он отправился в однодневный тур Raya Sunset, который предполагал посещение нескольких островов, в составе группы из 20 человек.

На острове Рача-Яй он решил заняться снорклингом (плаванием лицом вниз с маской и трубкой).

Внезапно гид заметил, что молодой человек не двигается. Его немедленно вытащили на берег и стали проводить сердечно-легочную реанимацию, но спасти туриста не удалось: он умер по дороге в госпиталь Пхукета. Официальной причиной смерти медики назвали утопление. О смерти гражданина России уведомлена страховая компания, передает "Интерфакс".