Мама девочки с "маской Бэтмена" показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае. Кэрол Феннер опубликовала видео в Instagram, указав, что с момента первой операции прошел месяц.

По ее словам, окончательные результаты первой процедуры будут заметны через несколько месяцев, поэтому нужно набраться терпения.

"Пока что у нее на голове повязки, поскольку врач использовал для трансплантации кожу оттуда. Нам еще предстоит множество операций, но мы довольны результатами, особенно потому что Луна не чувствует боли", – рассказала мама девочки. По словам Кэрол, она рада тому, что "прислушалась к материнскому инстинкту" и приехала в Россию.

Луна появилась на свет с редкой врожденной особенностью – родимым пятном, которое почти полностью закрывает ее лицо. В интернете ее прозвали девочкой-Бэтменом из-за сходства родинки с маской супергероя. Американские врачи отказались оперировать ребенка, сославшись на то, что случай слишком сложный. Однако российские медики взялись избавить Луну от родимого пятна, которое со временем может превратиться в злокачественную опухоль.