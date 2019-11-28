Колокольцев наградил находчивых полицейских, спасших людей при пожаре

Спасших на пожаре в подмосковном Щелкове наградил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Старший лейтенант полиции Дмитрий Булычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин проявили смекалку. Для спасения двух мужчин на втором этаже горящего дома они подогнали к зданию фургон "ГАЗель". Люди смогли спрыгнуть на крышу кунга.

Также полицейские помогли спастись во время пожара дома на Первомайской улице и другим жильцам, в том числе пожилому мужчине, запертому в квартире. Владимир Колокольцев за проявленные мужество и отвагу вручил Дмитрию Булычеву ведомственную медаль "За смелость во имя спасения", а Игорю Помыткину присвоил специальное звание "капитан полиции", сообщает РИА Новости.

Был поощрен и водитель "ГАЗели", оказавший содействие полицейским, добавила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.