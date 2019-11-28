Момент массовой аварии грузовиков на Ленинградском шоссе попал на видео

В среду ночью на Ленинградском шоссе около въезда в Зеленоград столкнулись четыре фуры — не успели вовремя затормозить на скользкой дороге.

Последствия аварии удалось устранить лишь утром, несколькими часами позже, к этому времени длина образовавшегося дорожного затора составляла полтора десятка километров.

О пострадавших не сообщается, по словам очевидцев, у участников аварии не было серьезных травм.