Гранд-финал Кубка России по киберспорту состоится в Казани

В Казани состоится гранд-финал открытого Кубка России по киберспорту. Соответствующее соглашение подписал президент "Федерации компьютерного спорта России" и правительство Татарстана. Масштабное мероприятие пройдет в регионе в 14—15 декабря, передает ГТРК "Татарстан".

Участники турнира будут соревноваться в дисциплинах Clash Royale и Dota 2. Также в Казани состоится спецтурнир по Counter-Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд соревнований составит 3,5 миллиона рублей.

"Мы стремимся к тому, чтобы финалы таких международных кубков проводились не только в Москве, но и в других ключевых регионах нашей страны. Открытый Кубок России является одним из ключевых состязаний в массовом киберспорте. Мы очень рады, что финал этого года пройдет именно в Казани. Убежден, что совместными усилиями мы сможем организовать такое яркое событие, и оно в свою очередь принесет массу положительных эмоций как зрителям, так и участникам", — рассказал глава "ФКС России" Дмитрий Смит.

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