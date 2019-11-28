В арсенале шараповской банды нашли противотанковое оружие

В арсенале одной из самых жестоких банд Дагестана оперативники обнаружили не только пистолеты, автоматы и гранаты, но и противотанковое оружие. СКР обнародовал кадры задержания четверых участников группировки Шараповских, насчитывавшей порядка 250 членов.

В подполе одного из частных домов в Махачкале силовики нашли несколько десятков карабинов, пистолетов, автоматов и боеприпасов к ним. Кроме того, в кадре можно увидеть девять реактивных противотанковых гранат (РПГ-18), которые были приняты на вооружение еще в советское время.

Членов банды Шараповских — а в ее состав входили стражи порядка, боевики и известные в Дагестане адвокаты — причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, к похищениям людей, грабежам, разбоям и вымогательствам. На их счету и совершенный в 1998 году в Махачкале теракт. Действовала группировка на протяжении восьми лет, с 2007-го по 2015-й годы.