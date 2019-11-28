Главное, сколько придет бумажек: Медведев предложил объединить надзорные функции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о необходимости рассмотрения возможности объединить надзорные функции различных ведомств, передает телеканал "Россия 24".

В четверг на заседании правительства РФ, где обсуждаются законопроекты в рамках "гильотины", Медведев напомнил, что работа контрольно-надзорных органов находится в компетенции правительства и президента, и предложил проработать вопрос. "Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого отсоединить".

При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес предложение рассмотреть возможность сокращения количества надзорных функций​​​.

"Очень много надзорных органов, и, возможно, одновременно с так называемой "регуляторной гильотиной" нам нужно посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества", — сказал Силуанов.

"Гильотинировать часть органов?" — уточнил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Силуанов отметил, что предложение о сокращении числа надзоров вписывается в решения, принятые по оптимизации числа госслужащих.