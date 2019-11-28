Боец ММА Александр Емельяненко получил боксерскую лицензию

Федерация бокса России выдала лицензию организации российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко для проведения боксерских поединков. Теперь ему ничто не мешает встретиться на ринге с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

О получении лицензии младшим братом Федора Емельяненко сообщил ТАСС представитель Федерации бокса России. Ранее ФБР дала добро на бой и сопернику Александра.



Напомним, что 29 ноября на "ВТБ Арене" состоится четырехраундовый поединок по правилам бокса между Емельяненко и Кокляевым.