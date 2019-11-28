Мобильные телефоны "не долетели" до колонии в Новосибирской области

Квадрокоптер с мобильными телефонами сбили на подлете к новосибирской колонии. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Беспилотник с привязанными к нему предметами заметили охранники лечебно-исправительного учреждения № 10, расположенного на границе Октябрьского и Новосибирского районов. Как передает "Вести Новосибирск", квадрокоптер удалось сбить с помощью специальной техники. Вместе с тем, неизвестный, управлявший техникой, при виде охранников поспешил скрыться на автомобиле.

Сотрудники колонии при осмотре участка запретной зоны обнаружили сбитый беспилотник, а также сотовые телефоны, зарядные устройства к ним и наушники, всё что "не долетело" до адресатов. Начата служебная проверка.