Захарова рассказала, кто первым откликнулся на ДТП в Доминикане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила всех, кто моментально откликнулся и предложил помощь пострадавшим в аварии в Доминикане, где перевернулся автобус с российскими туристами.

"Мы получили большое количество звонков, предложений о помощи от российского гражданского общества. Надо отдать должное и тем российским гражданам, общественным деятелям, которые моментально откликнулись, не столько откликнулись, сколько инициативно заявили о возможности оказать помощь пострадавшим. Одним из них был доктор Рошаль", — рассказала Захарова журналистам. Прямую трансляцию брифинга вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Крупное ДТП произошло 26 ноября неподалеку от Доминиканского города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, на большой скорости столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В салоне находились 39 туристов и два гида. Погибших нет.

В больницах на данный момент остаются 27 пострадавших, двое их них находятся в тяжелом состоянии. 7 туристов сегодня утром вылетели домой.

По словам Марии Захаровой, российском Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с пострадавшими и с местными властями.

"У нас есть посольство в Венесуэле и его отделение в Пунто-Кане, так вот, они держат ситуацию на контроле, находятся на связи и со страховыми структурами и осуществляют также взаимодействие с нашими гражданами", — отметила она.