Мадонна отменила три концерта из-за проблем со здоровьем

Певица Мадонна отменила три концерта в рамках тура Madame X. Артистка написала в Instagram, что вынуждена была отказаться от выступлений по рекомендации врачей, и попросила прощения у поклонников.

"Для меня большая радость выступать с моим шоу каждый вечер, и отмена выступлений – что-то вроде наказания для меня. Но сейчас я испытываю непреодолимую боль. Я должна отдохнуть и выполнить рекомендации врача, чтобы вернуться с новыми силами и продолжить тур Madame X", – написала исполнительница.

Отмененные концерты должны были состояться в Бостоне (США). После них у Мадонны запланированы четыре выступления в штате Филадельфия. В конце января 61-летняя певица должна выступить в Лондоне и Париже.

Ранее в ноябре сообщалось, что поклонники подали на Мадонну в суд из-за того, что она несколько раз опоздала на концерты. В частности, американец Нейт Холландер подал иск после того, как концерт перенесли на два часа. Шоу должно было начаться в 20:30, однако артистка вышла на сцену в 22:30.