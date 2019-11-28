Венгрия отказалась от участия в "Евровидении" из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Как сообщает Guardian, такое решение было принято на фоне усиления "гомофобных настроений" в стране.

Источник издания в венгерской государственной телекомпании MTVA сообщил, что данное решение "связано с организационной культурой" вещателя. Он добавил, что в компании "не приветствуется" освещение тем, связанных с правами секс-меньшинств, в позитивном ключе.

Британское издание запросило официальный комментарий в MTVA, однако представители телекомпании не назвали причину отказа от участия в "Евровидении". Там ответили лишь, что вместо освещения конкурса компания займется непосредственной поддержкой представителей венгерской поп-музыки.

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.

В 2020 году "Евровидение" пройдет в голландском Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение конкурса после того, как в 2019 году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс. Полуфиналы "Евровидения" пройдут 12 и 14 мая, финал запланирован на 16 мая.