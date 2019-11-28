«Спартак» и «Реал» – самые обсуждаемые спортивные клубы в 2019 году

Социальная сеть Одноклассники провела исследование публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями популярных спортсменов и клубов в 2019 году. В ОК регулярно проходят трансляции крупнейших спортивных событий, а страницы в соцсети ведут многие известные клубы и спортсмены. С помощью сервиса Brand Analytics соцсеть выяснила, какие спортсмены и клубы обсуждались чаще всего. Лидерами по обсуждениям стали "Спартак" и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Помимо "Спартака", в тройку самых обсуждаемых клубов попали мадридский "Реал" и "Локомотив". Примечательно, что трансляции матчей "Реала" стали одними из самых популярных среди всех спортивных трансляций в ОК в 2019 году. Самым обсуждаемым спортсменом стал Хабиб Нурмагомедов, чей титульный бой с Дастином Порье собрал в ОК 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в 6 миллионов человек.

Топ-10 спортсменов по числу упоминаний в ОК

1. Хабиб Нурмагомедов (единоборства)

2. Павел Мамаев (футбол)

3. Александр Кокорин (футбол)

4. Лионель Месси (футбол)

5. Александр Овечкин (хоккей)

6. Криштиану Роналду (футбол)

7. Артем Дзюба (футбол)

8. Алина Загитова (фигурное катание)

9. Федор Емельяненко (единоборства)

10. Евгения Медведева (фигурное катание)

Подписывайтесь на группу Вестей в Одноклассниках.