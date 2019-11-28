Манджукич и Джан могут перебраться из "Ювентуса" в "Боруссию"

Один из лидеров немецкой футбольной бундеслиги – дортмундская "Боруссия", — готова раскошелиться на двух игроком итальянского "Ювентуса", которые в последнее время не проходят в основной состав – хорвата Марио Манджукича и немца Эмре Джана.

При этом 33-летний форвард Манджукич не провел за "Старую синьору" в этом сезоне ни одного матча и явно стоит "на вылет" из команды, сообщает Sport Bild. Стоимость вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии по разным данным колеблется от 8 до 10 млн евро.

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Джан значительно моложе – ему 25 лет, — и, хотя он также большей частью прозябает в запасе "Юве", за него итальянцы могут попросить 20 и даже более млн евро. Оба игрока не включены в заявку клуба из Турина на Лигу чемпионов и могут помочь Дортмунду не только во внутреннем чемпионате.