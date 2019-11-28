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28 ноября 201914:55

Задержан участник беспорядков, ударивший росгвардейца

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве. Это 30-летний Сергей Суровцев.

Установить подозреваемого позволили видео с камер наблюдения и показания свидетелей. Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил росгвардейца металлическим ограждением, а потом пытался блокировать передвижение других силовиков. После этого мужчина скрылся в толпе.

Действия Суровцева квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Летом в Москве прошло несколько несанкционированных акций. Полицейские и росгвардейцы задержали больше тысячи человек. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках". Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.

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