Киев разработал пять сценариев возвращения Донбасса

Пять сценариев разработано на Украине по реинтеграци Донбасса. И все они — на пользу Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на конференции "Прекращение огня и разведение войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве. Что это за сценарии, Данилов не рассказал.

Еще Киев предложил создать гуманитарные коридоры на линии соприкосновения для украинских граждан с "временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской народных республик", пояснил Данилов. При этом секретарь СНБО Украины заявил, что ситуация сложная: Киеву нужна встреча в нормандском формате, но на ней "враги Украины будут склонять Киев на какие-то отношения с Донбассом".

"Но Украина будет отстаивать только свои интересы", — цитирует заявления Алексея Данилова ТАСС.

По убеждению секретаря СНБО Украины, президент Владимир Зеленский не сделает ни одного шага, который будет не на пользу украинского государства.

Киев 28 ноября 2019 года смягчил правила пересечения линии разграничения в Донбассе для несовершеннолетних. При этом введенные еще при пятом президенте Украины Петере Порошенко ограничения на свободное передвижение граждан на востоке Украины сохраняются. В частности, жители не подконтрольной Киеву части Донбасса должны получать спецразрешения для въезда на контролируемые Киевом территории.