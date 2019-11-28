Минобороны ФРГ извинилось за фото с нацистскими крестами в аккаунте бундесвера

В Германии разгорелся грандиозный скандал вокруг фотографии нацистской униформы, выложенной в официальном аккаунте бундесвера (вооруженные силы ФРГ).

"Это чрезвычайная ситуация и чрезвычайного уровня недомыслие того, кто разместил пост в Instagram", — заявил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Германии Михаил Антонов.

Журналист выдвинул три возможные версии произошедшего. Первая, официальная версия, озвученная министерством обороны ФРГ, — недомыслие.

Вторая заключается в том, что кто-то таким образом "прокатывает пробные шары", проверяет общество на реакцию и отношение к запрещенным в Германии нацистским символам.



По третьей версии, "ошибка" была вовсе не случайной. "Все это направлено против правящей верхушки, конкретно, против Ангелы Меркель и ее двух ставленниц", — поясняет корреспондент. Одна из них, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сейчас занимает пост министра обороны Германии и, возможно, унаследует пост канцлера. Вторая — Урсула фон дер Ляйен — на этой неделе займет пост председателя Еврокомиссии.

Вместе с тем Антонов отметил, что в последнее время в Германии наблюдается рост антисемитских настроений. Так, Еврейский конгресс опубликовал данные, согласно которым 41% немцев считают, что евреи очень часто говорят о холокосте. Также журналист напомнил о недавнем грандиозном скандале после экскурсии в Бухенвальд школьников, которые после увиденного там распевали нацистские песни. "В подсознании немцев это существует, и определенные силы пытаются на этом играть", — отметил корреспондент.

Однако Михаил Антонов особо подчеркнул, что вся эта история стала скандалом по воле самих немцев. "Несмотря на рост антисемитских настроений, я не могу сказать, что это – мейнстрим в немецком обществе", — заключил журналист.

Официальный аккаунт бундесвера выложил в своем Instagram фотографию офицерского кителя времен Гитлера с подписью "retro". Как так вышло, что модные хештеги с подписью про выставку моды оказались рядом со свастикой, железными крестами и гербом Третьего рейха, в пресс-службе ведомства объяснить не смогли. Но извиняться пришлось на самом высоком уровне — от лица министерства обороны. Пресс-секретарь министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс официально заявил, что "это была очевидная и радикальная ошибка, случай грубого недомыслия".