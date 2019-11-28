Сергей Шойгу помог внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Друзья, коллеги и поклонники актрисы Александры Назаровой, скончавшейся в конце августа в возрасте 79 лет, переживали за судьбу ее внучки.

11-летняя (по другим данным, 10-летняя) Саша, названная так в честь знаменитой бабушки, была сиротой, а с уходом из жизни актрисы осталась вообще без близких родственников.

После смерти Александры Назаровой решался вопрос: кто будет воспитывать девочку? В результате опеку над ней взяли сестра второго мужа актрисы Александра Михайлова и ее племянница Надежда.

При этом Саша проживает в двухкомнатной квартире, оставшейся ей от бабушки.

Подруга Александры Назаровой Наталья Потапова рассказала изданию StarHit, что вскоре должен решиться вопрос о зачислении Саши в пансион при Министерстве обороны, куда попасть очень непросто.

В этом личное содействие оказал министр обороны Сергей Шойгу после того, как к нему с соответствующей просьбой обратился актер Сергей Никоненко.

Потапова добавила, что "это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка". "Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей", — отметила подруга актрисы Назаровой.

Она добавила, что у девочки – переходный возраст, и "за ней нужен глаз да глаз", а в пансионе Сашенька будет воспитываться вместе со сверстницами.

При этом, отметила Потапова, Саша не обязательно свяжет судьбу с военной профессией. В пансионе много разных направлений, а внучка Александры Назаровой, по ее словам, талантлива в рисовании. Подруга актрисы также высказала уверенность, что бабушка Саши одобрила бы такие перемены.

В марте 2018 года Александра Назарова была в гостях программы "Судьба человека" и рассказала Борису Корчевникову о смерти сына и двух мужей, а также о том, почему от внучки отказалась родная мать.