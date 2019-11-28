Уникальная площадка: в Петербурге проходит Российско-Германский сырьевой форум

В Петербурге проходит Российско-Германский сырьевой форум. Он посвящен кооперации двух стран, взаимодействию регионов в сфере экономики. Среди участников — политики, бизнесмены, ученые, студенты и преподаватели ведущих вузов. В программе — десятки пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов.

Израиль впервые приехал в Россию, чтобы презентовать свой многолетний научный труд по защите газодобывающих предприятий от ударов молний. Опыты по этой теме он начал делать еще восемь лет назад в одном из университетов Германии, а теперь на сырьевой конференции в Петербурге получил за свою работу премию.

"Это прекрасная платформа для взаимодействия ученых из России и Германии для обмена опытом и идеями в горной индустрии. Считаю, что очень важно в эпоху технологического развития использовать новые материалы, продукты. Такой вид конференции помогает найти новые пути решения важных для мира проблем. Кооперация разных университетов — это блестящая идея", — рассказал студент Технического университета Ильменау Израиль Адекитан (Германия).

Это уже двенадцатый Российско-Германский сырьевой форум. В подписании меморандума о его создании в 2006 году участвовали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. С тех пор диалог двух стран в лице руководителей разных регионов, сырьевых компаний и высших учебных заведений продолжается на разных площадках. Конференция проходила в Дюссельдорфе, Дрездене, Омске, Мурманске, Ханты-Мансийске и Петербурге.

"Форум уникальный, на нем присутствуют со стороны Германии более шести премьер-министров или экс- премьер министров. С российской стороны присутствуют почти все губернаторы сырьевых регионов. Это дает возможность более активно интегрироваться. Поэтому те предложения, те решения, которые мы наметили, которые будут обсуждаться на круглых столах, находят отражение в реальных реализациях этих планов в работу регионов и активный совместный бизнес", — заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Программа, как и всегда, насыщенная: заседания, панельные дискуссии и круглые столы. Главная тема форума этого года — сокращение отходов и вредных загрязнений окружающей среды при добыче и производстве газа, нефти, угля и других ценных ресурсов. Общая цель мирового уровня — остановить глобальное потепление.

"Впервые на форуме звучит повестка об обращении с отходами производства и потребления. Сами загрязнители окружающей среды все больше и больше поднимают экологическую повестку, это очень важно. Могу прогнозировать, что в скором времени будут приниматься такие решения, как ограничение международной торговли тех продуктов и товаров, которые оставляют за собой углеродный след", — прокомментировал заместитель председателя Правительства России Алексей Гордеев.

Во времена санкций и непростых международных отношений Российско-Германская сырьевая конференция стала одной из немногих площадок, где могут не только встретиться ученые, политики и бизнесмены из разных стран, но и продуктивно поработать.

"Мы продолжаем успешно сотрудничать в разных сферах. Между нашими странами существует много профильных диалогов, например, с министерством экономики и с министерством окружающей среды. Эта конференция сегодня является признаком успеха и подтверждением того, что мы продолжаем эффективное взаимодействие", — рассказал министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер

Здесь, в Горном университете, ранее уже были подписаны и успешно действуют соглашения между правительством Камчатского края и компанией Siemens, Фрайбергской горной академией и Омской областью, Санкт-Петербургским горным университетом и Баварским химическим кластером. Форум этого года не станет исключением — пакеты взаимовыгодных предложений готовы к подписанию.