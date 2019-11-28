Верните биткоины: суды в Москве и Петербурге заминировали "по-новому"

Сразу пять московских районных судов эвакуируют из-за сообщений о минировании. Аналогичные письма поступили также в Санкт-Петербургский городской суд, Западный окружной военный суд и пять районных судов Петербурга.

Информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили в Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах​​​. Из здания Басманного суда выведены 200 человек, еще 45 человек — из Останкинского.

При этом пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова сказала, что в письме злоумышленники требуют заплатить биткоины.

В сообщении, которое поступило в городской суд Петербурга, говорится, что здание заминировано, а взрывчатка будет активизирована в случае появления оцепления и взрывотехников. Также авторы письма предупреждают, что сообщения о бомбе будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткоинов, украденных на бирже WEX", передает "Интефракс". Малофеев — председатель совета директоров группы компаний "Царьград".